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Власти Заринска определились с подрядчиком по ремонту стадиона «Юность»

Новости
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В результате торгов, начатых в начале июля, подрядчиком по реконструкции стадиона «Юность» в Заринске стала барнаульская строительная компания ООО «СУБЗСК». Сообщение об этом появилось на сайте местной администрации.

Как ранее писал «Политсибру» на реконструкцию будет выделено более 47 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

Реконструкция стадиона в Заринске обойдется в 47,5 млн рублей

Реконструкция стадиона в Заринске обойдется в 47,5 млн рублей

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На стадионе будут выполнены демонтажные работы земляного покрова поля, асфальтового покрытия дорожек. Также в текущем году будет приобретен комплект искусственного поля, высота покрытия на поле 6 см. Трава соответствует всем современным требованиям, благодаря чему, на поле можно будет проводить соревнования самого различного уровня, современная дренажная система будет обеспечивать отвод воды.

Вокруг поля будет уложено современное прорезиненное покрытие с пятью беговыми дорожками, также на стадионе появится прыжковая яма и сектор для метания ядра, будут установлены новые футбольные ворота и защитные сетки за ними.

Планируется, что объект будет сдан в конце июля 2020 года.

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Автор: Политсиб.ру