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Условный срок дали барнаульскому студенту за смертельный конфликт из-за банки варенья

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Студент барнаульского ВУЗа получил полтора года условного срока за причинение смерти по неосторожности. Сообщение об этом появилось на сайте краевого Следственного комитета.

Органами следствия было установлено, что в конце октября 2017 года, 22-летний студент вместе с другом находился в общественном транспорте. Кроме них в автобусе находились другие пассажиры и 51-летний мужчина. Водитель транспорта применил экстренное торможение, на которое отреагировал мужчина, высказав претензию. При выходе из автобуса он кинул банку варенья в окно, разбив его.

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Водитель остановил транспорт и они с кондуктором вызвали полицию. Пассажиры вышли на улицу, где у них возник конфликт с виновником остановки. Словесная перепалка привела к тому, что студент ударил мужчину по лицу, после которого последний упал и ударился головой б асфальт. На следующий день он умер в больницы от закрытой черепно-мозговой травмы.

На суде молодой человек признал свою вину, уточнив, что его поступок был мотивирован агрессивным поведением покойного.

Приняв во внимание все факты, суд назначил наказание  в виде 1,5 лет условного срока с ограничением пребывания молодого человека на улице с 22 часов вечера до 6 утра.

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Автор: Политсиб.ру