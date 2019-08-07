На Алтае мать с ребенком-инвалидом живут в полуразрушенном доме

Новости 07.08.2019 14:20 101

Мать ребенка инвалида в алтайском поселке устала ждать обещанного переселения и жалуется на невыносимые условия жизни. В редакцию «МК на Алтае» обратилась жительница Благовещенского района Екатерина Смышляева.

По ее словам, больше 10 лет она вместе с сыном-инвалидом, причем парня признали недееспособным, проживает в совхозном доме, который того и гляди развалится по кирпичикам. Удобства на улице, в стенах гуляет ветер, а летом сквозь пол прорастает трава.

«Стены мы пенопластом заделали, зимой полы коврами в несколько слоев застилаем, чтобы хоть как-то тепло удержать, но помогает ненадолго. Подтапливать приходится постоянно», - описывает условия жизни Екатерина.

У ее сына в списке диагнозов - родовая натально-спинальная травма головного мозга с исходом в ДЦП, субкомпенсированная гидроцефалия, бульбарный синдром, дебильность тяжелой степени. Как следствие - первая группа инвалидности пожизненно.

«Метры» из 80-х

В село Преградинка Благовещенского района Смышляевы переехали после рождения Саши. Когда-то у них был собственный большой и уютный дом, держали коров, поросят. Жили хоть и небогато, но вполне в достатке. Все изменилось после рождения сына. Мальчик был в буквальном смысле на грани жизни и смерти. После родовой травмы стремительно развивалась гидроцефалия (водянка головного мозга), требовалось дорогостоящее лечение. Сначала распродали скот, затем реализовали и единственное недвижимое имущество и переехали к маме Екатерины. Через год стали подыскивать себе жилье, так и оказались в Преградинке, где местный совхоз принял главу семейства на работу механизатором и предоставил в наём дом.

«Эти дома строили в 80-х годах, видимо, наспех, из чего попало, чтобы быстрей расселить совхозных работников. Они камышевые, а снаружи облицованы в полкирпича. Когда меняли окна на пластиковые, так как деревянные рамы просто рассыпались, заглянула внутрь стен и пришла в ужас. Чего там только не напихано: и фуфайки, и старые ватные одеяла, и даже тапочки. Все в дело шло, чтобы хоть как-то утеплить», — вспоминает мама Саши.

В 2008 году руководство СПК предложило Смышляевым дом выкупить. Искать другое место жительства с ребенком инвалидом на руках нереально, поэтому согласились. Был составлен договор купли-продажи.

«Но мы до сих пор не считаемся собственниками. Возникли определенные трудности. Нужно согласие владельца второй половины дома, так как он двухквартирный. Сам хозяин проживает в Новосибирске, а здесь живут его родители. В гости к ним приезжает редко. Да и денег на оформление необходимых документов у нас постоянно не хватает. То одно, то другое. Вот муж серьезно заболел, пришлось по инвалидности с работы уволиться», - объясняет Екатерина.

Чиновники «отфутболили»

По факту выходит, что ребенок-инвалид вообще не имеет собственного угла, а в очередь на квадратные метры, уверяет его мама, районные чиновники ставить категорически отказываются.

Кстати, районный суд первой инстанции встал на сторону Саши. Правда тогда ответчиком выступала жилищная комиссия администрации Суворовского сельского совета, к которому относится Преградинка. Суд признал действия сельских чиновников незаконными и обязал направить заявление в Росреестр для принятия решения о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть речь шла о рассмотрении ситуации, а не о том, чтобы предоставить Смышляевым жилье. Но это решение чиновники обжаловали в краевом суде.

- Я подала встречный иск, но так как меня постоянно «футболили» из районной администрации в сельский совет, то вышла путаница. Естественно, дело проиграла, - поясняет Екатерина.

Она вспоминает, что просила районные власти помочь привести в порядок хотя бы совхозный дом. Те вроде сначала согласились, а потом вновь отказались.

Кстати, у Смышляевых была районная межведомственная комиссия. Специалисты подтвердили, что дом действительно непригоден для проживания ребенка-инвалида. Они зафиксировали многочисленные трещины по периметру здания, отсутствие отмостков, нарушение конструкции пола, в результате чего не сохраняется тепловой режим и прочее, и прочее.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы администрации Благовещенского района Андрей Алексеев: