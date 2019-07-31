Пора убираться: у дверей мэрии Иркутска устроили свалку

Новости 07.08.2019 12:40 445

Кучи мусора вывалили прямо на пороге мэрии Иркутска утром 7 августа – фотографии, на которых запечатлен этот не самый красивый вид, активно расходится по социальным сетям.

«Утром сегодня у дверей администрации города. Переполненные помойки реально достали жителей и, похоже, кто-то решил поделиться мусором с мэром...», - говорится в комментарии к данному снимку.

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Между тем, в Иркутске действительно наблюдаются серьезные проблемы с вывозом мусора. Дело в том, что целый ряд ООО отказались вывозить мусор с улиц областной столицы. Согласно заявлению компаний, регоператор не оплачивает работы.

К разбирательству подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве заявили о проведении проверки в связи с публикациями, на которых запечатлено, как работники компаний выбрасывают мусор из контейнеров прямо на площадку, либо в непосредственной близости с ней, а сами мусорные контейнеры забирают с собой.