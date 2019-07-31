О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Пора убираться: у дверей мэрии Иркутска устроили свалку

Новости
445
0

Кучи мусора вывалили прямо на пороге мэрии Иркутска утром 7 августа – фотографии, на которых запечатлен этот не самый красивый вид, активно расходится по социальным сетям.

«Утром сегодня у дверей администрации города. Переполненные помойки реально достали жителей и, похоже, кто-то решил поделиться мусором с мэром...», - говорится в комментарии к данному снимку.

Нехватка контейнеров и переполненные полигоны: как пробуксовывает мусорная реформа на Алтае

Нехватка контейнеров и переполненные полигоны: как пробуксовывает мусорная реформа на Алтае

Новости

Ясности с тем, как власти намерены решать проблемы, так и не наступило

839

Между тем, в Иркутске действительно наблюдаются серьезные проблемы с вывозом мусора. Дело в том, что целый ряд ООО отказались вывозить мусор с улиц областной столицы. Согласно заявлению компаний, регоператор не оплачивает работы.

К разбирательству подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве заявили о проведении проверки в связи с публикациями, на которых запечатлено, как работники компаний выбрасывают мусор из контейнеров прямо на площадку, либо в непосредственной близости с ней, а сами мусорные контейнеры забирают с собой.

Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так?

Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так?

Новости

Пока в новую систему обращения с ТКО вовлечено 72% населения региона

1503

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/irkdtp