В Барнауле «прикрыли» конно-спортивную школу под предлогом ЧП?

Новости 07.08.2019 13:15 278

Конно-спортивная секция, которая работает на базе учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета в поселке Центральном, воспитывает около 30 детей, за десять лет школой воспитаны десятки кандидатов в мастера спорта, чемпионы всероссийского уровня. Но теперь учебное заведение переживает не лучшие времена. Школу намерено "притесняют" якобы из-за несоответствия требованиям техники безопасности.

Нашли виновного

Напомним, днем 19 мая в Барнауле на конеферме во время прогулки с лошадью 15-летняя воспитанница секции АГАУ получила травму головы. Сейчас девочка идет на поправку. Тем временем, региональный Следком обвинил в произошедшем работника спортивной секции.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что на данный момент расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, обвиняемый 53-летний конюх достоверно знал о том, что вывод жеребцов для выгула в леваду должен осуществляться только сотрудниками учебно-опытной конефермы университета не моложе 18 лет, прошедшими в установленном порядке стажировку и владеющими навыками безопасного выполнения работ.

«В мае 2019 года он допустил нахождение в конюшне посторонних лиц и, вопреки требованиям безопасности, во внетренировочное время разрешил 15-летней воспитаннице конно-спортивной школы вывести из денника жеребца для выгула в леваду», - говорится в сообщении СК по региону.

В итоге спортсменка не удержала жеребца и упала на бетонный пол, после чего животное нанесло не менее одного удара копытом в область ее головы. Девушке были причинены телесные повреждения, в совокупности причинившие тяжкий вред здоровью. На данный момент она идет на поправку. Как удалось выяснить «Политсибру», потерпевшая сторона не имеет претензий к спортивной секции АГАУ. Сотруднику вручили обвинение, свою вину он полностью признал.

Тренера комментируют, что подчиненный просто не успел среагировать – все произошло слишком быстро, а подобная ситуация могла произойти в любом конном клубе и на любой конюшне.

ЧП на барнаульской конеферме: 15-летняя спортсменка впала в кому Новости 22.05.2019 8:15 По данному факту проводится проверка 320

Тонкости жесткого спорта

Ранее сообщалось, после трагедии в секции были отменены тренировки. Спустя неделю тренерский состав возобновил учебный процесс. Однако специальная комиссия запретила работать секции в прежнем режиме и потребовала написать одного из тренеров секции АГАУ заявление по собственному желанию. В распоряжении редакции оказался соответствующий документ.

А накануне сотрудники секции получили уведомление о том, что с 1 августа 2019 года тренировки будут проходить на территории барнаульского ипподрома, но также на базе аграрного университета. Причем для группы спортсменов было выделено всего пять лошадей.

Сотрудники конюшни полагают, что это намеренные действия со стороны их конкурентов. Экс-тренер Руслан Копербаев отметил, что сами спортсмены сейчас находятся в панике, ведь за каждым всадником была закреплена лошадь на конюшне. Теперь они не могут подготовиться к соревнованиям.

«Не очень справедливо качественный спорт «спускать» на слабо натянутый любительский. А главное – губить секцию с богатой историей. По моему мнению, целая коллегия работает против нашего уничтожения, это не спортивный метод борьбы»,- выразил уверенность Копербаев.

По его словам, в ближайшее время они намерены писать претензию в прокуратуру, а также обратиться за помощью к министру спорта Алексею Перфильеву.