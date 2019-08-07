Как Британия «кошмарит» алтайских предпринимателей

Новости 07.08.2019 12:05 523

Семь заседаний по искам британской компании Entertainment One UK Ltd к алтайским предпринимателям за нарушение исключительных прав на товарные знаки проходит сегодня в краевом арбитражном суде. А неделю назад англичане подали еще восемь исков. Соответствующая информация размещена в судебной картотеке.

Сумма исковых требований стандартна и составляет 20 тысяч рублей плюс издержки. Исключением стали: барнаульский предприниматель Борис Пешков, с которого британская фирма требует 10 тысяч рублей, и бизнесмен из Камня-на-Оби Айёмиддин Мансурбеков – с него англичане взыскивают 50 тысяч. Тексты исковых заявлений, поданных 1 августа, пока не опубликованы.

Entertainment One UK Ltd принадлежит популярный бренд «Свинка Пеппа». Контрафакт наиболее распространен в сфере детских игрушек. В мае 2016 года британцами проводилась антипиратская кампания, в рамках которой было подано 143 иска к российским предпринимателям. Суммы исковых требований также составляли 20-50 тысяч рублей. В мае 2019 повестку в суд получили семеро бизнесменов Алтайского края.

Впрочем, в России англичане предсказуемо столкнулись с трудностями. Так, журнал «Закон» пишет, что в 16 случаях у лиц, называющих себя представителями Entertainment One UK Ltd, обнаружились проблемы с первоначальными иностранными доверенностями от имени компании: