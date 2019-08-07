Продажу фейковых полисов Е-ОСАГО поставили на поток в Алтайском крае

Новости 07.08.2019 11:35 236

Скамья подсудимых ожидает троих жителей Новосибирска, которых обвиняют в продаже жителям Алтайского края недействительных страховых полисов Е-ОСАГО.

Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленники объединились в группу для совершения преступлений в отношении лиц, проживающих именно на территории Алтайского края.

«Жертвами обмана стали шесть жителей Алтайского края, которые пользовались поддельными полисами, полагая, что они являются подлинным. Им причинен ущерб на сумму 40 тысяч рублей. После чего деятельность преступной группы по оформлению фиктивных страховых полисов Е-ОСАГО стала известна сотрудникам полиции и была прекращена», - уточняют в надзорном ведомстве.

Злоумышленникам инкриминируют совершение мошенничества. Свою вину новосибирцы признали в полном объеме.

Максимальное наказание за совершенное преступление – пять лет лишения свободы.