Алтайский власти разберутся с жалобами сотрудников Центра медицины катастроф

Новости 07.08.2019 11:15 172

Власти Республики Алтай пообещали разобраться в ситуации, которая сложилась в отношениях медперсонала и руководителя учреждения Сергея Земцова. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

Сотрудники Центра медицины катастроф ранее пожаловались на своего руководителя и выразили ему недоверие. После того, как по их словам, на их обращение региональный Минздрав провел лишь формальную проверку, жалоба была направлена на имя врио губернатора Олега Хорохордина. Сергея Земцова требуют отстранить от занимаемой должности.

Работники Центра медицины катастроф пожаловались Хорохордину на своего руководителя Новости 05.08.2019 17:40 Официальное обращение они направили врио главы Республики Алтай 431

На призыв работников отреагировала руководитель местной организации профсоюза работников здравоохранения Елена Григоренко, которая дала понять, что ситуация в коллективе Центра медицины катастроф, требует осмысленного изучения без эмоций и громких заявлений.

«Всем выявленным нарушениям должна быть дана справедливая оценка. Для медицинских работников на первом месте должно быть здоровье пациентов, здоровье наших жителей, а внутренние конфликты, раз уж они возникли, нужно решать спокойно и минимизировать без передергиваний фактов и громких выступлений», — заявила она.

Министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин, напомнил, что эта история началась еще 14 июня, когда в адрес министерства поступило первое обращение за подписью 40 сотрудников центра.

Это привело к тому, что директор Центра медицинских катастроф Сергей Земцов принял решение провести внутренний аудит учреждения за 2018 год и за май-июнь 2019 года. Проверка показала несоответствие показаний расходов топлива по системе ГЛОНАСС с показаниями сотрудниках, указанных в путевых листах. Материалы об этом были переданы в правоохранительные органы.

По данным Минздрава, сведения, указанные в обращении сотрудников учреждения, подтвердились только частично.

Окончательно вопрос должен решиться уже в среду, 8 августа, когда пройдет встреча всех сторон конфликта в присутствии зампредседателя правительства Республики Игоря Коршунова, главы регионального Минздрава Андрея Макина и представителей организации профсоюза работников здравоохранения.