Бизнесу в Алтайском крае стали чаще выдавать кредиты

Новости 07.08.2019 10:40 129

Малый и средний бизнес стали чаще кредитовать. О сохранении и увеличении объемов выделяемых средств на развитие проектов предпринимателей Алтайского края за первое полугодие 2019 года сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в регионе Александр Евстигнеев, пишет сайт правительства края.

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На совещании ведомства он сообщил, что сумма поручительств, выданных под кредиты предпринимателей Центром предоставления гарантий, составила 228,9 млн рублей, что больше, чем в аналогичный период в 2018 году на 37%. Благодаря поддержке гарантий фонда бизнес смоге привлечь за 2019 год более 470 млн рублей кредитных средств.

На сегодняшний день, фонд может профинансировать приоритетные проекты бизнеса по ставке 5% годовых.

Кроме того, стоимость кредитов стала меньше. Этому поспособствовали государственные гарантии. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в текущем году ставка банков-партнеров фонда в среднем снизилась с 10,8 до 8,3% годовых.

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В предоставлении займов бизнесу в крае принял участие и Алтайский фонд микрозаймов, выдавший предпринимателям льготных кредитов на сумму 263 млн рублей.

За первый отрезок 2019 года было профинансировано свыше 140 проектов местного бизнеса.

Несмотря на устойчивый рост, необходимость увеличения числа предпринимателей-клиентов фонда продолжает сохраняться. Александр Евстигнеев напомнил, что капитализация фонда в размере 568,8 млн рублей позволяет увеличивать объемы предоставляемых фондом заемных средств.