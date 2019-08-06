Режим чрезвычайной ситуации отменили в Ачинске

Новости 07.08.2019 9:50 302

Режим чрезвычайной ситуации отменен в красноярском городе Ачинске, где 5 августа произошли пожар и взрывы на складе воинской части.

«В Ачинске отменен режим ЧС. МУП «Горэлектротранспорт» и пассажирские автобусные перевозчики приступили к работе в обычном режиме по привычному для горожан расписанию. Также в стандартном порядке продолжат свою деятельность детские сады и другие учреждения образования, спорта и культуры», - сообщили в местной администрации.

Напомним, что в связи с ЧП на военном объекте в городе была предпринята эвакуация населения.

В связи с произошедшим на военном складе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Взрывы, пожары и массовая эвакуация в Ачинске. Все, что известно на 6 августа Новости 06.08.2019 12:10 Редакция «Политсибру» собрала всю ключевую информацию 515

Согласно информации Следственного комитета, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

В СКР добавили, что в результате один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

При это ранее власти Красноярского края сообщали о 13 пострадавших в результате ЧП.