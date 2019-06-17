Барнаул театральный: мэрия показала, как украсят краевую столицу ко Дню города

Новости 07.08.2019 9:20 283

Эскизы праздничных плакатов ко дню города разработали в администрации Барнаула – главной темой станут театры.

«В 2019 году, который объявлен годом театра, общая тема для праздничного оформления — Барнаул театральный. Тема театральной жизни города выражается через плакаты о театрах краевой столицы, музыкальных заведениях, их репертуарах как исторических, так и современных», - отмечают в пресс-центре мэрии.

Также городские власти отмечают, что размещение плакатов в предпраздничные дни запланировано на рекламных конструкциях.

Кроме того, эскизы могут использовать организации и предприятия города для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.

Напомним, что краевая столица отметит свое 289-летие 7 сентября.