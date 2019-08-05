Сразу девять мусоросортировочных комплексов построят на Алтае

Новости 07.08.2019 8:15 211

Сразу девять мусоросортировочных комплексов будут построены во всех районах Республики Алтай, и еще один будет модернизирован в Майме. Об этом сообщил врио главы Республики Олег Хорохордин во время муниципального форума «Сильный Алтай».

В рамках форума рассматривались вопросы проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, созданию лесной инфраструктуры, организации глубокой переработки недревесных и пищевых ресурсов, отходов лесопилки, оптимизации налоговой нагрузки для так называемых «зелёных домов», легализации деятельности маломерных судов, работающих на Телецком озере и организации мусоропереработки.

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Хорохордин подчеркнул, что несмотря на то, что Республика Алтай и так занимает высокие места в эколого-экономическом рейтинге, проблема сбора, размещения и утилизации отходов производства и потребления по-прежнему стоит довольно остро.

«Именно поэтому в рамках национального проекта «Экология» будут построены девять мусоросортировочных комплексов во всех районах и модернизирован комплекс в Майме. Высокотехнологичный комплекс в Турочаке – в числе первоочередных, он будет построен в ближайшие годы», - заявил Олег Хорохордин.

Кроме того, речь зашла о программе по сохранению Телецкого озера. В этом году в прибрежных селах Артыбаш и Иогач ведется строительство водопроводов.

Хорохордин сказал, что в этом вопросе необходим современный и рациональный проект, который бы не загородил озеро, а украсил бы его территорию и сделал ее более удобной.