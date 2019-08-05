О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Сразу девять мусоросортировочных комплексов построят на Алтае

Новости
211
0

Сразу девять мусоросортировочных комплексов будут построены во всех районах Республики Алтай, и еще один будет модернизирован в Майме. Об этом сообщил врио главы Республики Олег Хорохордин во время муниципального форума «Сильный Алтай».

В рамках форума рассматривались вопросы проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, созданию лесной инфраструктуры, организации глубокой переработки недревесных и пищевых ресурсов, отходов лесопилки, оптимизации налоговой нагрузки для так называемых «зелёных домов», легализации деятельности маломерных судов, работающих на Телецком озере и организации мусоропереработки.

Работники Центра медицины катастроф пожаловались Хорохордину на своего руководителя

Работники Центра медицины катастроф пожаловались Хорохордину на своего руководителя

Новости

Официальное обращение они направили врио главы Республики Алтай

431

Хорохордин подчеркнул, что несмотря на то, что Республика Алтай и так занимает высокие места в эколого-экономическом рейтинге, проблема сбора, размещения и утилизации отходов производства и потребления по-прежнему стоит довольно остро.

«Именно поэтому в рамках национального проекта «Экология» будут построены девять мусоросортировочных комплексов во всех районах и модернизирован комплекс в Майме. Высокотехнологичный комплекс в Турочаке – в числе первоочередных, он будет построен в ближайшие годы», - заявил Олег Хорохордин.

Кроме того, речь зашла о программе по сохранению Телецкого озера. В этом году в прибрежных селах Артыбаш и Иогач ведется строительство водопроводов.

Хорохордин сказал, что в этом вопросе необходим современный и рациональный проект, который бы не загородил озеро, а украсил бы его территорию и сделал ее более удобной.

На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур

Новости

Согласно выкладкам экспертной сети «Давыдов Индекс», врио главы республики в первом туре наберет около 47% голосов

2053

 

Автор: Политсиб.ру