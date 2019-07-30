Точку в торгах за барнаульский Ковш может поставить Госдума РФ

Новости 07.08.2019 7:10 844

3 августа правительство РФ распорядилось внести в Госдуму законопроект об отмене аукционов на создание искусственных земельных участков на водных объектах. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Инициатива принадлежит федеральному Минтрансу и аргументируется тем, что в данной сфере отсутствует конкуренция, а потому проведение аукционов нецелесообразно. Позицию министерства разделяет и начальник отдела водных ресурсов Минприроды Алтайского края Олег Ткаченко, к которому «Политсибру» обратился за комментарием.

«Полностью поддерживаю этот законопроект. Дело в том, что формированием искусственного земельного участка на воде предприятие может заниматься только при условии заранее определенного целевого использования. Ситуации, когда две или несколько фирм хотят делать на подобном участке одно и то же, практически никогда не возникают», – пояснил глава отдела.

Тем интереснее становится факт оживленного торга за барнаульский Ковш. Судя по всему, ситуация сложилась нетипичная. Стоит отметить, что создание земельных участков на воде – редкость даже в масштабах страны.

С 2011 года в России было проведено всего девять аукционов по созданию земельных участков на воде: в Приморском крае – 4, в Республике Дагестан – 1, в Челябинской области – 1, в Ульяновской области – 1, в Амурской области – 1, в Камчатском крае – 1. Шесть из них были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки. «Политсибру» известно лишь о четырех подобных аукционах, активных на данный момент: по одному в Ульяновской и Амурской областях и два – в Барнауле (один, касающийся застройки Лесного пруда, аннулирован).

В свете вышеизложенного, планы по созданию сразу двух участков в одном городе – случай не просто редкий, а уникальный. Если для Приморского края подобная деятельность хорошо объяснима, то причина ажиотажа вокруг водных объектов Барнаула пока не ясна.

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По некоторым данным, обе фирмы, претендующие на засыпку части Ковша, аффилированы с семьей барнаульских бизнесменов Мудриков. Однако, если это так, то возникает вопрос: зачем им понадобилось устраивать ожесточенный торг, который, к тому же, привел к откладыванию аукциона? Если денежные траты для коммерсантов в данном случае несущественны (речь о 60 тысячах рублей), то потеря времени – это уже явный убыток.

Распоряжение правительства об отмене аукционов вышло уже после остановки торгов за Ковш, поэтому сомнительно, что на него кто-то из соперников рассчитывал. Тем более, что законопроекту предстоит пройти еще несколько стадий рассмотрения, принятия и вступления в силу, что, опять же, может занять немало времени.

Впрочем, источник «Политсибру» сообщает, что семья Мудриков стоит за ООО «Акватория», тогда как ООО «ГенПодряд» представляет интересы Андрея Загарина. Ранее между предпринимателями возникал по поводу Ковша конфликт, дошедший даже до рукоприкладства.

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Что же касается Лесного пруда, то в истории с ним, благодаря новому закону, может произойти неожиданный поворот.