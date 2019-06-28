Необычное здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 45 млн рублей

Новости 07.08.2019 7:40 365

В Барнауле выставлено на продажу необычное здание для размещения медцентра, частной школы или детского сада.

Площадь объекта составляет более 1500 кв. м и находится оно по адресу: ул. Вешняя, 19. Четырехэтажный дом с цоколем расположен на Змеиногорском тракте на участке в 1 735 кв. м.

Здание полностью построено и уже введено в эксплуатацию, но не имеет внутренней отделки. Особенностью объекта является встроенная башня. Она выполнена полностью из стекла и венчается куполом.

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Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», территория граничит с Алтайским краевым психоневрологическим диспансером для детей. По соседству расположены элитные коттеджные поселки и многоэтажные жилые комплексы, а также санатории и медицинские учреждения.

Как рассказал риэлтор, занимающийся продажей лота, помещения идеально подойдут для использования под медицинский центр, частную школу или детский сад, а также офис серьезной компании или организацию другого профиля. Имеется возможность увеличения площади земельного участка», - сообщает риэлтор.

Здание и земельный участок находятся в собственности юридического лица. На сегодняшний день стоимость объекта составляет 49 млн рублей. Владелец рассматривает варианты сдачи помещений в аренду, возможен торг.