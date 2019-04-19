Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль вопрос строительства детского сада в Камне-на-Оби, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Данный вопрос обсуждался на совещании, в котором также приняли участие вице-премьер Ирина Долгова, министр образования и науки края Максим Костенко, а также министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.
Губернатор дал поручение главе краевого Минстроя принять все исчерпывающие меры для того, чтобы социальный объект был сдан в установленные сроки - до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что острая потребность Камня-на-Оби в новом детском дошкольном учреждении на 200 мест обсуждалась во время выездного совещания краевого правительства в Каменском районе.
Губернатор встретился с представителем общественности Антоном Новиковым