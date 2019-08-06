Республика Алтай вошла в число регионов с острой нехваткой врачей-онкологов

Новости 06.08.2019 16:05 114

Республика Алтай вошла в число регионов России, где наблюдается нехватка врачей-онкологов – по информации за 2018 год, в данном субъекте на 218 тысяч человек приходится всего шесть таких специалистов, сообщает РБК.

Издание со ссылкой на данные статистического сборника Министерства здравоохранения отмечает, что в государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов.

Так, в Ненецком автономном округе, где проживают 44 тысячи человек, приходится лишь один врач на всю территорию, а в Чукотском (49 тысяч) — три (в 2017 году было четыре), в Республике Алтай (218 тыс.) — шесть.

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В Еврейской автономной области девять онкологов приходится на 162 тысячи человек, в Республике Калмыкия — 12 на 275 тысяч, а в Магаданской области — 12 на 144 тысячи, в Республике Тыва — 14 на 322 тысячи, в Камчатском крае — 16 на 314 тысяч, в Республике Хакасия — 19 на 537 тысяч.

Еще в 22 российских регионах число онкологов составляет меньше 35 человек.

Естественно, дефицит специалистов сказывается на диагностике онкозаболеваний. Так, в регионах, где врачей-онкологов меньше всего, более 40% всех случаев онкозаболеваний выявляют на поздних стадиях — третьей и четвертой, а это существенно снижает шансы пациента на выздоровление.

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При этом, как заявили в пресс-службе Минздрава РФ, за последние три года численность врачей-онкологов увеличилась на 12,9%. В данный момент министерство изучает потребность во врачах различных специальностей в субъектах Федерации в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также в ведомстве добавляют, что выявляемость злокачественных новообразований в большей степени зависит от «онкологической настороженности» медиков других специальностей и наличия в медицинских организациях современного диагностического оборудования.