Горячий сезон: Алтайские борцы с огнем показали тонкости тушения лесных пожаров

Новости 06.08.2019 16:40 235

В летний период пожароопасного сезона в Сибири и в Алтайском крае пожарные расчеты находятся в обстановке повышенной готовности. В частности, увеличена кратность наземного патрулирования ленточных и приобских боров, арендуемыми ЛХК «Алтайлес».

В рамках мероприятий по ознакомлению населения, были проведены показательные учения по тушению условного лесного пожара в Касмалинском ленточном бору, находящимся в Павловском районе.

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По легенде пожарный наблюдатель, находящийся на вышке, сообщает дежурному диспетчерского пункта о выбросе дыма. Возгорание создает угрозу лесному фонду. Диспетчер отдает команду пожарным выезжать на место предполагаемого пожара для его локализации.

В тушении пожаров на участке приняли участие закрепленные на нем автомобиль АРС, а также малый патрульный лесопожарный комплекс на базе УАЗ, разработанный алтайскими лесниками. Автомобиль более маневренный и более легко заправляется из ближайшего водоема. Он незаменим при тушении степных пожаров, которые чаще всего угрожают лесам.

По приезду экипажа на место возгорания, необходимо доложить диспетчеру о своем местонахождении и начале тушения огня. По направлению ветра определяется движение пламени и с той стороны, навстречу огню, происходит его ликвидация.

За пожарным расчетом едет трактор с плугом, оборудованным для прокладки минеральных полос по периметру возгорания. Как только он «огибает» очаг возгорания, пожарные дотушивают огонь.

Если они не справляются, то сообщают об этом диспетчеру, который вызывает дополнительный пожарный расчет из соседнего лесничества. В крайнем случае, могут обратиться за подкреплением в МЧС.

Когда пожар локализован, об этом также докладывают диспетчеру. Во время учений пожар был потушен за 10 минут.

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По итогам учений, специалистами пожарного расчета и руководством территории будут проведены меры по разбору проведенного мероприятия с целью улучшения качества работы в будущем. Об этом сообщил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ООО «Содружество» ЛХК «Алтайлес» Максим Усов.

«На сегодняшний день у нас сухая и ветреная погода – самый высокий класс пожарной опасности. На выходных были сухие грозы, которые дали о себе знать. Например, в течение понедельника, 5 августа, у нас уже было возгорание. Причина пожара – гроза. Кроме того, сейчас возможностей у людей для выезда стало больше, поэтому и выросла нагрузка на наши службы. По статистике 99% пожаров возникают по вине человека. Это лето выдалось достаточно засушливым, из-за чего и возгораний стало в разы больше», - рассказал Усов.

Он также рассказал о количестве оборудования и личного состава. В ЛХК «Алтайлес» оно превышает рекомендованные минимальные нормативы.

«На каждом участке два пожарных расчета. Четыре человека, из которых, двое пожарных и двое водителей. В течение трех часов, в случае сильного пожара, мы можем мобилизовать около 300 человек. Пока такого у нас не происходило, так как стараемся тушить пожары на ранних стадиях. В целом же по Алтайскому краю «Алтайлес» может мобилизовать для тушения до 4 тысяч человек», - объяснил Максим Усов.

В 2019 году компанией «Алтайлес» было потушено 196 лесных пожаров, общей площадью более 300 гектаров. В распоряжении ЛКХ находится 105 пожаронаблюдательных вышек, 78 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 145 тракторов, более 200 пожарных автомобилей, 10 бульдозеров и один тягач с трактором.



По состоянию на вторник, 6 августа, крупных пожаров на территории Алтайского края нет.



Самый большой пожар произошел в Михайловском районе в Ленточном бору. Площадь возгорания была около 56 гектаров. Его удалось локализовать в течение трех часов.