АлтГТУ готовится к проведению масштабных социально значимых молодежных форумов

Новости 07.08.2019 8:45 189

Четыре масштабных проекта: «Soft skills – стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития», социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!», Межрегиональный фестиваль «История моей семьи. Моя семья – мое богатство» и юбилейный слёт, посвященный 55-летию студенческих отрядов Алтайского края, пройдут в новом учебном году в Алтайском государственном техническом университете.

Организацию мероприятий поддержало Федеральное агентство по делам молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. На их реализацию суммарно будет выделено 4 млн 780 тысяч рублей.

Самым масштабным проектом, вошедшим в число победителей конкурса Росмолодежи, является «Soft skills – стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития». Этот международный молодежный проект, направленный на реализацию профессиональных возможностей молодежи, состоится в сентябре.

А к участию в Межрегиональном фестивале «История моей семьи. Моя семья – мое богатство» присоединятся родители и родственники студенческой молодежи. Для них будут организованы творческие конкуры и семинары.

Юбилейный слет студенческих отрядов посвящен 55-летию краевого студенческого отряда «Алтай», 50-летию патриотической акции «Снежный десант» и 15-летию молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Слет пройдет в декабре. Планируется, что участие в нем примут более трех тысяч человек – действующих бойцов, ветеранов студенческого движения, представители отрядов других региональных отделений РСО.

Социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» является традиционной для АлтГТУ и проходит при поддержке АРО ООО «СоюзМашРоссии». Ее проведение запланировано на осень.