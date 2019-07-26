Очередь занимают с ночи: барнаульцы не могут поставить на учёт купленные авто

Новости 06.08.2019 18:50 151

Жители Барнаула не могут поставить на учёт купленные автомобили. Те, кто приобрел недавно машину, могут столкнуться с неожиданной проблемой – огромные очереди. Подробности в материале «Толк».

Еще пару лет назад в Барнауле было четыре пункта регистрации транспортных средств, пока не закрыли один из них на проспекте Космонавтов. Между тем, талон на регистрацию автомобиля можно получить на едином портале государственных услуг, но буквально этим летом барнаульцам пришлось столкнуться с серьезной загвоздкой. Талоны выдаются на очень поздние даты.

Барнаулец Игорь Редкус один из тех, кто стал жертвой сбоя системы. Он заметил, что по закону зарегистрировать автомобиль нужно не позднее чем через 10 дней после покупки.

«Когда я попытался получить талон на регистрацию через госуслуги, мне были предложены даты, которые превышают этот срок, а если в него не укладываешься, попадаешь на штраф – 1,5 тысячи рублей», - прокомментировал ситуацию автовладелец.

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Собеседник добавил, что еще в прошлом году можно было зарегистрировать машину буквально за несколько минут, но что-то пошло не так. Особенно ситуация усложнилась в последние месяцы. Теперь, если вы хотите зарегистрировать автомобиль, вам придется потратить целый день. Любопытно, что многие занимают очередь еще ночью.

Выяснилось, с учетом сложившейся ситуации некоторые барнаульцы стали регистрировать машины в Павловске и Новоалтайске. Со временем эта лазейка стала настолько популярной, что теперь очереди есть и там.

На сегодняшний день в Барнауле есть только три пункта, где можно зарегистрировать автомобиль. Два из них находятся на Павловском тракте и один на проспекте Космонавтов.