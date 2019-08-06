Единороссы разобрались с буксующей «мусорной реформой» в алтайском поселке

Новости 06.08.2019 18:14 112

Регоператор ТКО по Славгородской зоне встретился с жителями Ключевского района. Людей интересовали вопросы некорректных начислений, невывоз мусора и неверный для сельской местности, по мнению жителей, норматив.

Встреча состоялась 1 августа в администрации Ключевского района по инициативе депутата Владимира Репкина и местного отделения «Единой России». В ней участвовал директор регоператора по ТКО по Славгородской зоне - компании «Позитив 88» - Виктор Прокин, глава района Денис Леснов и представители МУП «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства», которое по договору с регоператором занимается обращением с ТКО. На мероприятие собралось более 50 человек. Как сообщает газета «Степной маяк», разговор получился довольно жёстким.

На данный момент обращение с ТКО по-новому организовано в райцентре - селе Ключи - и посёлке Целинный. И несмотря на то, что фактически новая система действует уже 7 месяцев, до сих пор самые «больные» вопросы не решены. Так, нет актуальной клиентской базы, из-за чего одни домохозяйства получают счета больше, чем полагается по количеству проживающих, а другие меньше. Есть, по словам жителей, двойные начисления, оплата за «мёртвые души». Кроме того, не хватает контейнерных площадок, поэтому часто можно увидеть мешки с мусором, лежащие вдоль дорог.

Мы не набираем столько мусора, сколько предполагает норматив, ведь многое из отходов мы сжигаем или утилизируем сами! - озвучили жители актуальный для большинства сельских территорий вопрос. - Мы готовы платить по новым правилам, но наведите порядок в сборе мусора и оплате!

Как сказал один из инициаторов встречи депутат Ключевского районного Собрания депутатов Владимир Репкин, важно было организовать прямой диалог между регоператором и жителями.