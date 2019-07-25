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Региональные власти уличили в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири

Новости
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Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам в Сибири – об этом заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

"Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов…По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", - цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.

Отмечается, что в частности, недостоверная информация касалась возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.

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По словам Романа Федосова, это не позволило федеральным властям и профильным ведомствам адекватно реагировать на проблему с пожарами.

Кроме того, прокурор заявил о имевшей место «волоките». В частности, из-за этого, по словам Федосова, власти Иркутской области вовремя не нарастили группировку для тушения пожаров.

Также он акцентировал внимание на недоработке правоохранительных органов в решении проблемы горящих лесов. Так, в качестве примера, был приведен Красноярский край, где в этом году (по данным на июнь) фигурантом уголовного дела за поджог леса стал лишь один человек.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в данный момент введен в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия и Якутии.

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Что касается причин возгораний в лесах, то накануне в МЧС России заявили, что основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы, как сообщалось ранее.

По состоянию на утро 6 августа только в Красноярском крае и Иркутской области леса горят на площади около 1,5 млн га.

Автор: Политсиб.ру

Фото: greenpeace.ru