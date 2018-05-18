Театр кукол в Барнауле пообещали сдать к концу 2019 года

Новости 06.08.2019 17:10 110

Сдачу барнаульского театра кукол «Сказка» перенесли на конец года, сообщает АиФ-Алтай. Ранее планировалось, что объект успеют сдать в эксплуатацию уже этим летом.

Строительство нового здания кукольного театра «Сказка» началось в 2018 году. На данный момент в здании возводят крышу, завершается устройство ливневой канализации и бытовых сетей. Также ведется внутренняя отделка помещений, устанавливается механическое оборудование для сцены, специалисты работают с электрикой.

«Задержки произошли из-за того, что зимой, около трех недель стояли сильные морозы, в которые строители не работали. И прошлым летом на Пушкина прокладывали ливневую канализацию, тут все было перекрыто и это затрудняло подъезд техники. Примерно на эти сроки, в которые рабочие не могли продолжать строительство, и были продлены работы. До конца этого года здание должны ввести в эксплуатацию», - пояснили в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

Напомним, летом 2017 года театру разрешили занять здание бывшего кинотеатра «Родина». На данный момент начались репетиции к открытию нового сезона.