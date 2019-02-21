Как связаны Мещеряков и земельный участок на улице Звездная в Барнауле?

Новости 06.08.2019 15:05 221

В Барнауле завершились торги за право аренды земельного участка площадью 14 188 кв. м на улице Звездная, 4в.

Начальный размер годовой арендной платы составил 1,42 млн рублей, задаток – 711 тысяч рублей, шаг аукциона – 42 тысячи рублей.

Победителем стала компания «СТСО», бенефициаром которого указана Наталья Дударенко. Она также числится директором в ООО «Центрэнергострой» – предприятии с уставным капиталом 18 млн рублей, занимающимся арендой и лизингом автотранспортных средств. «Центрэнергостроем» владеет Борис Мещеряков – сын бывшего зампреда правительства Алтайского края Виктора Мещерякова.

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«СТСО» предложило за аренду участка 1,59 млн рублей, опередив Трофима Гришкова – владельца крестьянско-фермерского хозяйства и строительной фирмы ООО «ССК», предлагавшего 1,55 млн.

Участок предназначен для строительства производственного предприятия, складов. Разрешенное использование земельного участка – производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды составляет 3 года 2 месяца.