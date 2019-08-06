Парковку запретили рядом с подведомственным силовикам зданием в Барнауле

Новости 06.08.2019 14:15 194

Парковку автомобилей в ночное время запретили в Барнауле на улице Малахова рядом с административным зданием, подведомственным Главному управлению МВД по Алтайскому краю.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 6 августа на улице Малахова в районе здания №26 по улице 10-й Западной будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.

Согласно данным 2GIS, в указанном здании находится федеральное казенное учреждение Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В мэрии добавляют, что ограничение парковки необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.