Большие экраны и тройные камеры: барнаульцы выбирают смартфоны подороже

Новости 06.08.2019 17:45 102

Компания МТС проанализировала покупательские предпочтения жителей Алтайского края за первые шесть месяцев 2019 года. Аналитики МТС выяснили, что Барнаул вошёл в топ сибирских городов, где предпочитают покупать дорогие смартфоны. Алтайцы оказались поклонниками трех брендов: Honor, Samsung, Apple.

В первом полугодии жители Алтайского края готовы были выложить за новый смартфон в среднем 15 136 рублей. Эти показатели выше, чем у миллионника-Омска (14985 руб) и лишь немногим уступают таким крупным сибирским городам, как Новосибирск и Красноярск, где выбирают модели в среднем за 16 533 и 15 949 рублей соответственно. Самый низкий средний чек на смартфоны в Сибири зафиксирован в республике Алтай – 11 137 рублей. Для сравнения: москвичи отдают за новый смартфон в среднем 19 684 рубля.

Самыми популярными моделями среди барнаульцев стали Honor 7A, Honor 8Х и Honor 10Lite. Покупатели делали выбор в пользу таких устройств, потому что их технические характеристики не уступают флагманским моделям ведущих производителей.

В целом жители края демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории. По итогам шести месяцев 2019 года, самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 16%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi.

Другой тренд розничного рынка – люди реже стали покупать смартфоны дороже 30 тысяч рублей. Эксперты МТС предполагают, что сейчас люди стали пользоваться смартфонами дольше обычного срока, до полутора – двух лет, поскольку новые модели не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений (мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы)