Алтайский краевой СПИД центр провел семинар в детском лагере

Новости 06.08.2019 19:40 106

В рамках «Дня безопасности и права» на базе краевого летнего оздоровительного лагеря «Юность» Рубцовского межрайонного медицинского округа проведено мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции.

Летний оздоровительный лагерь «Юность» является крупнейшим и старейшим лагерем, в котором отдыхают дети и подростки со всего Алтайского края. Наряду с отдыхом, ребятам предоставляется возможность повысить уровень информированности о безопасном поведении и профилактике социально-значимых заболеваний. С этой целью традиционно ежегодно проводится «День безопасности и права».

2 августа 2019 года специалист Рубцовского филиала КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Бажан Александр принял участие в мероприятиях по случаю «Дня безопасности и права», провел видеолекторий «Профилактика ВИЧ-инфекции». Подросткам старших возрастных групп в формате презентации были наглядно продемонстрированы данные о распространении ВИЧ-инфекции на территории России, Алтайского края, города Рубцовска. До их сведения доведена информация о путях и факторах передачи ВИЧ, проведено обсуждение мер профилактики заболевания. Для закрепления теоретического материала продемонстрирован учебный фильм «Правильные решения - всё, что нужно знать о ВИЧ». По окончании все желающие смогли задать интересующие их вопросы.

В мероприятии по профилактике ВИЧ-инфекции приняло участие 45 человек старших возрастных групп.

За подробной информацией обращаться в отдел профилактики, телефон 6-01-15.