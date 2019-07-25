Взрывы, пожары и массовая эвакуация в Ачинске. Все, что известно на 6 августа

Новости 06.08.2019 12:10 340

На территории Ачинского района был введен режим ЧС. Причина - происшествие на складе боеприпасов рядом с деревней Каменка. Редакция «Политсибру» собрала всю ключевую информацию, актуальную на 6 августа о трагедии.

Что случилось?

ЧП произошло в 15:40 5 августа, в окрестностях Ачинска в Красноярском крае прогремели мощные взрывы.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, речь идет о пороховых зарядах к артиллерийским боеприпасам, которые хранились на складе в воинской части №74008. По предварительным данным, детонация снарядов произошла из-за неправильной разгрузки.

По данным районной администрации, взрывы боеприпасов к настоящему моменту прекратились. По сообщениям СМИ, склад собирались полностью расформировать в ближайшие несколько лет, так как он является одним из старейших в системе вооруженных сил страны.

По данным Life.ru, в результате трагедии погиб сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны, который пытался потушить пожар, а еще четверо военнослужащих числятся пропавшими без вести. Однако подтверждения этой информации нет.

Эвакуация в зоне риска

На место ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс. В Ачинске произошло заседание оперативного штаба с участием спасателей, спецслужб, медиков и не только. Было принято решение об эвакуации населения Ачинска в 15-километровой зоне от войсковой части.

Количество пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов увеличилось на данный момент до 12 человек. Согласно обновленным данным, зону вблизи воинской части покинули свыше 11 тысяч местных жителей.

Многие жители Ачинска начали эвакуироваться самостоятельно. Из-за этого на дорогах образовались заторы.

В Ачинске работают 10 пунктов временного размещения на 4 тысячи человек, в них разместили 1516 человек, в том числе 71 ребенок. В Назарово и близлежащих селах также развёрнуто 16 пунктов временного размещения.

Отметим, до 14:00 6 августа местным жителям запрещено возвращаться в зону риска. По факту взрывов боеприпасов проводится проверка.

Горячие линии

По сообщениям очевидцев, взрывы прекратились с трех часов ночи. Администрация города Ачинска опубликовала список дополнительных круглосуточных телефонов горячей линии для оказания помощи граждан.

В администрации Ачинска действует телефон горячей линии: 8-39151-6-13-13. Здесь можно получить консультации по вопросам перевозки, размещения, питания и эвакуации.

Кроме того, горячая линия открыта в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю: 8-391-275-16-41.