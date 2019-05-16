О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Полномочия алтайской Счетной палаты значительно расширились

Новости
168
0

Сегодня вступила в силу поправка в Бюджетный кодекс РФ, согласно которой региональные Счетные палаты смогут осуществлять внешнюю проверку годового отчета местных бюджетов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Поправка расширит полномочия Счетных палат субъектов РФ и позволит им полностью отслеживать путь федеральных субсидий и межбюджетных трансфертов, а также проводить аудит местных бюджетов и применять санкции за нарушения в процессе их освоения.

Ранее нецелевое использование средств в регионах могло не подпадать под действие бюджетного законодательства. Также, не контролировались деньги, выделяемые пенсионным и страховым фондам. Теперь все нарушения могут быть отслежены, пресечены и наказаны.

Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,2 млрд рублей

Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,2 млрд рублей

Новости

Накануне прошла встреча председателя Счётной палаты Алтайского края Виктора Миненка и председателя АКЗС Александра Романенко.

1621

Поправки подготовлены Министерством финансов России.

Автор: Политсиб.ру

Фото: sravni.ru