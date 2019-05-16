Полномочия алтайской Счетной палаты значительно расширились

Новости 06.08.2019 13:10 168

Сегодня вступила в силу поправка в Бюджетный кодекс РФ, согласно которой региональные Счетные палаты смогут осуществлять внешнюю проверку годового отчета местных бюджетов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Поправка расширит полномочия Счетных палат субъектов РФ и позволит им полностью отслеживать путь федеральных субсидий и межбюджетных трансфертов, а также проводить аудит местных бюджетов и применять санкции за нарушения в процессе их освоения.

Ранее нецелевое использование средств в регионах могло не подпадать под действие бюджетного законодательства. Также, не контролировались деньги, выделяемые пенсионным и страховым фондам. Теперь все нарушения могут быть отслежены, пресечены и наказаны.

Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,2 млрд рублей Новости 16.05.2019 9:50 Накануне прошла встреча председателя Счётной палаты Алтайского края Виктора Миненка и председателя АКЗС Александра Романенко. 1621

Поправки подготовлены Министерством финансов России.