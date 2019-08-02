Довыборы в Бийскую гордуму пройдут без самовыдвиженцев и малых партий

Новости 06.08.2019 11:10 324

Довыборы в Бийскую городскую думу по второму и шестому округам пройдут без участия самовыдвиженцев и представителей малых партий – статус зарегистрированных кандидатов получили только выдвиженцы «большой четверки».

Ранее «Политсибру» сообщал, что на втором округе самовыдвиженка Евгения Агеева утратила статус выдвинутого кандидата. Регистрацию в качестве кандидатов здесь получили представитель ЛДПР Алексей Подзоров, единоросс Александр Казаков, коммунист Александр Попов, эсер Андрей Гончаров.

Участие «непарламентских» кандидатов на довыборах в гордуму Бийска под вопросом Новости 02.08.2019 12:10 Пока что в качестве кандидатов зарегистрированы только выдвиженцы «большой четверки» 720

По шестому округу на довыборы заявились шесть кандидатов. Это представительница партии «Коммунисты России» Евгения Скударнова, «жириновец» Владимир Тырышкин, представитель КПРФ Иван Белкин, справоросс Иван Афанасьев, кандидат от «Единой России» Жанна Нечитайло и самовыдвиженка Наталья Токарева.

В итоге все представители «парламентской четверки» получили регистрацию в качестве кандидатов, а вот Скударновой и Токаревой было отказано. Как сообщили в горизбиркоме, данное решение было принято накануне вечером. Причина проста – у самовыдвиженки и представительницы «Коммунистов России» был выявлен брак в подписных листах, превысивший 10%.

Довыборы в гордуму Бийска пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.