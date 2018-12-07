Автомобиль Калашникова «мумифицируют» на Алтае

Новости 06.08.2019 12:35 190

Сегодня в Барнауле стартовал прием заявок на тендер, стоимостью 11 млн рублей, касающийся музеификации автомобиля «Нива», подаренного Михаилом Калашниковым музею имени себя.

Калашников подарил машину дирекции филиала Алтайского краеведческого музея в селе Курья в 2013 году для поддержания постоянной связи между Курьей и Барнаулом. В этом году, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения великого конструктора. На Алтае это событие будет отмечено рядом массовых мероприятий: экскурсиями, играми, концертами, выставками и так далее.

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Автомобиль же, подаренный музею изобретателем, решено сделать музейным экспонатом. Для него будет построен отдельный гараж, в котором разместится как сама «Нива» и другие характерные для гаражей предметы.

Заявки будут приниматься до 14 августа, аукцион начнется в 11:00.