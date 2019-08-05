Количество кандидатов на вакантное место в гордуме Барнаула сократилось до пяти человек, хотя изначально на выборы заявилось девять кандидатов. Таким образом, зарегистрироваться на довыборах муниципального представительного органа по округу №2 не удалось почти половине претендентов.
Как сообщил «Политсибру» председатель городской избирательной комиссии Виталий Замаруев, накануне вечером состоялось заседание избиркома, на котором было принято решение об отказе в регистрации в качестве кандидатов Андрею Крылову («Партия Роста»), Евгению Горлову («Партия малого бизнеса России») и Сергею Крысанову (самовыдвижение).
Говоря об отказе в регистрации названным претендентам на место в гордуме Барнаула, глава горизбиркома Виталий Замаруев отметил: «Это связано с недостаточным количеством подписей, собранных в их поддержку. Кандидаты должны были предоставить не менее 120 подписей. Однако в подписных листах был выявлен брак, ввиду того, что часть подписей были недостоверными и недействительными».
5 августа горизбиркомом будет рассмотрен вопрос об отказе в регистрации Андрею Крылову, Евгению Горлову и Сергею Крысанову
В качестве примеров такого брака собеседник привел тот факт, что в некоторых случаях подписавшиеся в поддержку того или иного кандидата граждане не проживают на территории округа. Также имели место некорректные паспортные данные, в некоторых случаях подписавшиеся попросту не были зарегистрированы в Барнауле и так далее.
Отметим, что в тройке Горлов, Крысанов, Крылов, пожалуй, наибольший интерес вызывает персона последнего. Напомним, что Крылов в прошлом году участвовал в выборах губернатора Алтайского края и набрал 13,46% голосов избирателей.
Любопытно, что его оштрафовали за нарушения, допущенные во время губернаторской кампании. Причиной этого стало то, что Крылов не отчитался о расходовании средств на избирательную кампанию 2018 года, что является нарушением части 1 статьи 5.17 КоАП РФ.
Прием документов и подписных листов завершается 29 июля
Суть сводится к тому, что к итоговому финансовому отчёту Крылова не были приложены необходимые платежные документы о расходовании средств. Сумма штрафа за это правонарушение составила 20 тысяч рублей.
Также отметим, что Андрей Крылов требовал признать незаконными итоги досрочных выборов губернатора Алтайского края. Однако и краевой суд, и Верховный суд отказали ему в удовлетворении данного иска.
Что же касается довыборов в гордуму, то в итоге избирательной комиссией было принято решение о том, что в бюллетене по округу №2 будут представлены пять кандидатов - четыре претендента от парламентских партий и выдвиженец от «Яблока».
Перечислим их поименно: Это Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.
Пока активность проявляют представители так называемых малых партий
Также отметим, что ранее из политической гонки выбыл самовыдвиженец Павел Пикуль. Он не успел сдать подписные листы в отведенный законом срок.
Напомним, довыборы в Барнаульскую городскую думу по округу № 2 пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.
Вакантным место в муниципальном представительном органе стало после того, как единоросс Марат Жумадилов в апреле этого года добровольно сложил свои полномочия.
Согласно официальной версии он пошел на это из-за переезда в другой город. В то же время Марат Жумадилов был одним из фигурантов так называемого «декларационного дела» в стенах гордумы. Прокуратура требовала лишить его и еще четверых народных избранников мандата из-за ошибок при декларировании доходов и имущества за 2017 год.
Из гонки выбыл бизнесмен-самовыдвиженец