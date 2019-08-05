«Большая четверка» и «Яблоко»: за мандат в Барнаульской гордуме будут бороться пять человек

Новости 06.08.2019 10:15 296

Количество кандидатов на вакантное место в гордуме Барнаула сократилось до пяти человек, хотя изначально на выборы заявилось девять кандидатов. Таким образом, зарегистрироваться на довыборах муниципального представительного органа по округу №2 не удалось почти половине претендентов.

Как сообщил «Политсибру» председатель городской избирательной комиссии Виталий Замаруев, накануне вечером состоялось заседание избиркома, на котором было принято решение об отказе в регистрации в качестве кандидатов Андрею Крылову («Партия Роста»), Евгению Горлову («Партия малого бизнеса России») и Сергею Крысанову (самовыдвижение).

Говоря об отказе в регистрации названным претендентам на место в гордуме Барнаула, глава горизбиркома Виталий Замаруев отметил: «Это связано с недостаточным количеством подписей, собранных в их поддержку. Кандидаты должны были предоставить не менее 120 подписей. Однако в подписных листах был выявлен брак, ввиду того, что часть подписей были недостоверными и недействительными».

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В качестве примеров такого брака собеседник привел тот факт, что в некоторых случаях подписавшиеся в поддержку того или иного кандидата граждане не проживают на территории округа. Также имели место некорректные паспортные данные, в некоторых случаях подписавшиеся попросту не были зарегистрированы в Барнауле и так далее.

Отметим, что в тройке Горлов, Крысанов, Крылов, пожалуй, наибольший интерес вызывает персона последнего. Напомним, что Крылов в прошлом году участвовал в выборах губернатора Алтайского края и набрал 13,46% голосов избирателей.

Любопытно, что его оштрафовали за нарушения, допущенные во время губернаторской кампании. Причиной этого стало то, что Крылов не отчитался о расходовании средств на избирательную кампанию 2018 года, что является нарушением части 1 статьи 5.17 КоАП РФ.

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Суть сводится к тому, что к итоговому финансовому отчёту Крылова не были приложены необходимые платежные документы о расходовании средств. Сумма штрафа за это правонарушение составила 20 тысяч рублей.

Также отметим, что Андрей Крылов требовал признать незаконными итоги досрочных выборов губернатора Алтайского края. Однако и краевой суд, и Верховный суд отказали ему в удовлетворении данного иска.

Что же касается довыборов в гордуму, то в итоге избирательной комиссией было принято решение о том, что в бюллетене по округу №2 будут представлены пять кандидатов - четыре претендента от парламентских партий и выдвиженец от «Яблока».

Перечислим их поименно: Это Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.

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Также отметим, что ранее из политической гонки выбыл самовыдвиженец Павел Пикуль. Он не успел сдать подписные листы в отведенный законом срок.

Напомним, довыборы в Барнаульскую городскую думу по округу № 2 пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.

Вакантным место в муниципальном представительном органе стало после того, как единоросс Марат Жумадилов в апреле этого года добровольно сложил свои полномочия.

Согласно официальной версии он пошел на это из-за переезда в другой город. В то же время Марат Жумадилов был одним из фигурантов так называемого «декларационного дела» в стенах гордумы. Прокуратура требовала лишить его и еще четверых народных избранников мандата из-за ошибок при декларировании доходов и имущества за 2017 год.