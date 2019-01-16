Старый мост в Барнауле закроют для ремонта до конца августа

Новости 06.08.2019 10:40 176

В связи с проведением ремонтных работ на Старом мосту в Барнауле с 6 по 31 августа движение транспортных средств будет закрыто, сообщает пресс-служба Минтранса.

Как сообщает ведомство, в связи с дождливыми погодными условиями в начале июля подрядной организацией Западно-Сибирской железной дороги будут проводиться работы по противокоррозийной защите пролетных строений моста.

В связи с этим в целях безопасности во время проведения работ на Старом железнодорожном мосту с 22.00 до 6.00 местного времени в указанный период будет прекращено движение личного и общественного транспорта. Отмечается, на курсирование пассажирских поездов противокоррозионные работы не повлияют.

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Решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов, согласовано с ГИБДД и другими ответственными службами.

Состояние Старого моста признали аварийным еще в 2013 году, однако капитального ремонта не проводили, ограничиваясь текущими работами. Лишь в начале 2019 года был объявлен конкурс на проектно-изыскательные работы. Отремонтировать мост планируется к 2020 году.