Колледж АлтГТУ приглашает получить востребованную профессию

Новости 06.08.2019 13:45 142

Колледжу АлтГТУ выделено 135 бюджетных мест. Зачисление в колледж производится по результатам аттестата (без учета результатов ЕГЭ). Документы принимаются до 15 августа включительно.

В этом году университетский технологический колледж АлтГТУ ведет прием на обучение по трём новым специальностям среднего профессионального образования: «Технология металлообрабатывающего производства» (25 бюджетных мест), «Технология производства изделий из полимерных композитов» (25 бюджетных мест) и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (20 бюджетных мест).

Эти специальности вошли в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда. Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Выпускники специальности «Технология производства изделий из полимерных композитов» будут готовы к проектированию производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов; обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и технологической оснастки; ведению технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; планированию и организация производственной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускника специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» заключатся в организации процессов и выполнении диагностирования, обслуживания и ремонта автомобилей различной специализации. Выпускники ориентированы на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях.

Как и в прошлые годы, колледж АлтГТУ продолжает осуществлять набор на такие специальности среднего профессионального образования, как «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения», «Информационные системы», «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».

Добавим, выпускники колледжа смогут продолжить обучение в вузе по ускоренным программам и получить высшее образование в АлтГТУ.

Телефоны приемной комиссии: 8(3852) 29-07-29, 29-07-25.