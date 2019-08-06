Алтайский филиал Россельхозбанка возглавил Николай Бойко

Новости 06.08.2019 11:45 142

30 июля 2019 года Николай Бойко возглавил Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк». До нового назначения занимал должность заместителя директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Николай Бойко имеет два высших образования - закончил Горно-Алтайский государственный университет (2008 год) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2014 год) по специальности «экономист».

В системе Россельхозбанка Николай Евгеньевич работает с 2008 года. Начинал свою деятельность в Банке с должности ведущего экономиста отдела кредитования малых форм. В 2014 году был переведен на должность управляющего дополнительным офисом в Барнауле Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В августе 2018 года был назначен на должность заместителя директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

«Основной задачей филиала остается финансовая поддержка аграрного сектора двух Алтаев. Однако Банк активно продолжит развивать сотрудничество с другими категориями клиентов, а также работу над улучшением качества облуживания клиентов», - подчеркнул Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.