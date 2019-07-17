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Жители Горняка не пожелали видеть в Совете депутатов «эсера»

Новости
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В воскресенье, 4 августа, состоялись дополнительные выборы депутата Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, передает крайизбирком 

В выборах участвовало трое кандидатов: Татьяна Курьякова («Единая Россия»), Виктор Белоусов (КПРФ), Елена Шубина («Справедливая Россия»). 

Победу одержала Татьяна Курьякова, за которую проголосовало 53,57% избирателей. Виктор Белоусов получил 39,29% голосов. За Елену Шубину не было отдано ни одного голоса.

Какая партия не выдвинула кандидата на довыборы в Горняцкий горсовет?

Какая партия не выдвинула кандидата на довыборы в Горняцкий горсовет?

Новости

4 августа в Алтайском крае состоятся довыборы депутата в Горняцкий горсовет по избирательному округу № 6

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Автор: Политсиб.ру

Фото: uzaym.ru