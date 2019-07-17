Жители Горняка не пожелали видеть в Совете депутатов «эсера»

Новости 06.08.2019 9:50 230

В воскресенье, 4 августа, состоялись дополнительные выборы депутата Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, передает крайизбирком

В выборах участвовало трое кандидатов: Татьяна Курьякова («Единая Россия»), Виктор Белоусов (КПРФ), Елена Шубина («Справедливая Россия»).

Победу одержала Татьяна Курьякова, за которую проголосовало 53,57% избирателей. Виктор Белоусов получил 39,29% голосов. За Елену Шубину не было отдано ни одного голоса.