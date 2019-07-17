Жители Горняка не пожелали видеть в Совете депутатов «эсера»

В воскресенье, 4 августа, состоялись дополнительные выборы депутата Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, передает крайизбирком
В выборах участвовало трое кандидатов: Татьяна Курьякова («Единая Россия»), Виктор Белоусов (КПРФ), Елена Шубина («Справедливая Россия»).
Победу одержала Татьяна Курьякова, за которую проголосовало 53,57% избирателей. Виктор Белоусов получил 39,29% голосов. За Елену Шубину не было отдано ни одного голоса.
4 августа в Алтайском крае состоятся довыборы депутата в Горняцкий горсовет по избирательному округу № 6