На Алтае ребенок упал с аттракциона и серьезно травмировался

Новости 06.08.2019 9:20 172

В Республике Алтай следователи выясняют обстоятельства получения травмы ребенком на аттракционе. Инцидент произошел 1 июня 2019 года в городском парке культуры и отдыха.

«11-летняя девочка в результате падения с аттракциона получила травму в виде закрытых переломов обеих костей правого предплечья, повлекших вред здоровью средней тяжести», - говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение несовершеннолетней вреда здоровью средней тяжести».

Известно, что на оператора аттракциона возложена обязанность проводить ознакомление пользователей с правилами безопасности, однако инструктаж с пострадавшим ребенком он не провел, в результате несовершеннолетняя получила травму.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.