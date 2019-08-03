МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири

Новости 05.08.2019 18:40 256

Основной причиной лесных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнем, на что указывают расположенные возле дорог очаги возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», - сказал представитель министерства после селекторного совещания.

Ранее причиной пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

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Глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания отметил необходимость проведения разъяснительной работы с населением. В пресс-службе ведомства также сообщили, что площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть.

«Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га. Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%», - сказали в ведомстве.

По последним данным, площадь активного горения составляет около 57 тыс. гектаров. На тушении этих очагов сосредоточены основные силы пожарных.

Общая группировка по ликвидации пожаров составляет более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.