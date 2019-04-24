Сирот в Камне-на-Оби заселили в разваливающуюся новостройку

Новости 06.08.2019 8:15 261

Новостройке, возведенной для сирот из Камня-на-Оби, всего несколько лет. Однако проблемы у жильцов дома начались с самого дня ввода объекта в эксплуатацию. Подробности сообщает газета «Каменские известия».

Редь идет о многоквартирном доме по ул. Украинская, 3 – это одна из новых трехэтажек, выросших несколько лет назад в районе 7-й котельной. Основная причина беспокойств жильцов заключается в том, что дом утопает в нечистотах.

«В подвале находится так называемая канализационная яма. Я не специалист в этом, но как нам объясняли, яма эта запасная, и при этом единственная функционирующая. Она не справляется, и нечистоты остаются в подвале. Откачивать всё это никто не хочет, сами мы не можем. Постоянно держим открытыми двери, чтобы выветривалось, благо, сейчас лето. Но вонь из подвала все равно идет в квартиры», - рассказала одна из жительниц дома.

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Кроме того, в подъездах многочисленные трещины и балкон одной из квартир находится под угрозой обвала. По словам жильцов, они отправляли в Региональное жилищное управление письменное обращение с просьбой отремонтировать балкон, но им ответили, что «денег нет».

Любопытно, что дом по ул. Украинская, 3 - особенный, поскольку не имеет управляющей компании.

«Действительно, на сегодняшний день собственники многоквартирного дома по ул. Украинская, 3, не определились с формой управления, - говорит заместитель главы администрации Каменского района Алексей Жихаренко. - В наших полномочиях - утвердить управляющую компанию для данного дома. Неоднократно проводились конкурсные процедуры, однако заявок на участие не поступало. Необходимо отметить, что на рынке Камня-на-Оби работает лишь одна управляющая компания. Видимо, для нее этот дом не является привлекательным в экономическом отношении».

Так, данную ситуацию также комментируют в управляющей компании и.о. директора ООО «Град» Оксана Васильченко:

«В октябре 2018 года мы обращались в Региональное жилищное управление с предложением взять данный многоквартирный дом на обслуживание. Предложили им избрать форму управления и утвердить тариф — аналогичный тарифу, который сложился в других многоквартирных домах в Камне-на-Оби. Направили в РЖУ соответствующее решение, чтобы они проголосовали. И они проголосовали против предложенного нами тарифа. Поэтому договор не был заключен…Совершенно очевидно, что трехэтажке по ул. Украинская, 3, нужен хозяин».