Госмонополию на пользование лесами предложили ввести в России из-за полыхающей сибирской тайги

Новости 06.08.2019 7:40 329

Введение государственной монополии на пользование лесными угодьями поможет избежать повторения ситуации с лесными пожарами, которая в данный момент наблюдается в регионах Сибири, уверена депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.

Как заявила представительница фракции КПРФ, в сибирских регионах тайга полыхает уже третью неделю на площади более 2 млн га. По мнению депутата, во многом такая ситуация сложилась из-за порочной практики сдавать леса в долгосрочную аренду на 49 лет. Вера Ганзя уверена, что если арендаторы не могут справиться с лесовосстановлением, то нужно вернуть все леса под контроль государства.

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Также представительница КПРФ заявляет, одна из основных причин лесных пожаров — это несовершенство нормативно-правовой базы, которая, позволяет вырубать и вывозить лес за границу, а потом скрывать незаконные вырубки с помощью поджогов.

«Нужно вносить изменения в Уголовный кодекс и в КоАП и ужесточать наказания за умышленный поджог лесов и за несанкционированные вырубки. Если государство не может обеспечить действие закона, по которому за одно вырубленное дерево нужно посадить новое, тогда надо уходить от практики аренды лесов. Национальное богатство нашей страны: леса, водоемы, земля — должны быть в государственной собственности», - цитирует народную избранницу пресс-служба новосибирского обкома партии.

Напомним, что ранее Вера Ганзя выступила с предложением отправить членов Госдумы и федеральное правительство во главе с президентом на тушение пожаров в Сибири.