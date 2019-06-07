«Я против крепостного права в здравоохранении, и все-таки…»: алтайский министр рассказал о кадровом голоде

Новости 06.08.2019 7:10 870

В Барнауле состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, на которой он рассказал о наиболее острых проблемах отрасли в регионе и путях их решения.

По словам главы ведомства, вопрос подготовки кадров является одним из самых актуальных на данный момент. В регионе не хватает 40% врачей и 30% прочих медработников, 27% сотрудников – пенсионеры. Требуется около 194 терапевтов, 60 педиатров и 40 сотрудников в сфере онкологии и других направлениях. Всего для закрытия первоочередной потребности отрасли нужно порядка 500 врачей. Нынешним выпуском медуниверситета этот недостаток не закрыть.

«При этом, по базовым специальностям мы сможем сформировать заявку для медицинского университета, выучить специалистов, и принять их на работу», – добавил Попов.

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В этом году студентов в «мед» поступает даже чуть больше планируемого количества – подано 243 заявки. Министр сообщил, что на федеральном уровне прозвучало предложение закреплять выпускников за медицинскими учреждениями, чтобы после окончания вуза они обязаны были отработать по распределению какое-то время.

«Я против крепостного права в здравоохранении, и все-таки, врач, как высококвалифицированный сотрудник, должен расти. Только тогда он принесет пользу пациенту, когда грамотен. Есть у нас проблемы и в закреплении, и в оттоке медицинских кадров. Говоря о некоторой стратегии, как с этим справиться – когда молодой специалист добивается каких-то результатов, мы готовы переводить его в межрайонный центр, например. Мы готовы разрабатывать индивидуальные траектории роста специалистов. В этом году договор со специалистом заключает непосредственно Минздрав, поэтому через три-четыре года мы можем сказать, где он нужен и закрепить его за конкретной медицинской организацией. Считаем, что гарантированность возврата специалистов на территорию возрастет просто кратно», – пояснил Попов.

Кроме того, глава алтайского Минздрава добавил, что внимание уделяется не только выпускникам медицинского вуза, но и его абитуриентам, поскольку проходной балл очень высокий (243 балла за три экзамена). В частности, он рассказал, что при «меде» дистанционно обучались 54 школьника из районов. 80 % из них увеличили свой балл за тестовые задания, поэтому их шансы поступить повысились. Также в планах создание регистра волонтеров, готовых поработать в медучреждениях края. Через какое-то время волонтера будут закреплять за университетом и помогать ему повышать уровень знаний.

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Помимо подготовки абитуриентов, министерство готово повышать и расширять квалификацию врачей действующих – с осени у них появится возможность пройти переподготовку по смежным специальностям. Такой подход решает сразу два вопроса: доступность врачей для пациентов и увеличение их зарплат, поскольку чем больше у врача специальностей, чем большую помощь он может оказать без перемещения пациента, тем больше будет его зарплата.