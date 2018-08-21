Более 200 млн выделят районам Алтайского края на сбалансирование бюджетов

Новости 06.08.2019 8:45 265

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о распределении муниципальным образованиям дотации на сбалансированность бюджетов. Документ распоряжения опубликован на сайте краевого правительства.

Общий объем дотаций составил 201 млн рублей. Эти средства будут направлены на исполнение расходных обязательств муниципалитетов.

По информации документа, распределение дотаций шло с учетом эффективности работы органов местного самоуправления по увеличению налоговой базы и качества управления местными финансами. Кроме того, обращалось внимание на качество подготовки к отопительному сезону.

Объем дотаций на сбалансированность распределенный на 2019 год превысил 500 млн рублей.