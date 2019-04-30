ОНФ указал на проблему аварийного жилья в Бийске

Новости 05.08.2019 19:15 299

Активисты ОНФ предлагают установить максимальный срок сноса расселенных аварийных домов, который будет единым для всех регионов. Общественники уверены, что эта мера позволит ускорить решение проблемы заброшенных пустующих зданий, создающих потенциальную опасность для людей и окружающей среды.

К слову, в ОНФ постоянно обращаются жители из разных регионов с просьбой оказать содействие в ликвидации заброшенных строений. Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ обнаружили, что во многих субъектах власти подолгу не сносят аварийные дома. Например, в Бийске не ликвидированы более 200 зданий, расселенных еще в 2017 году.

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«Зачастую это происходит из-за того, что денег в муниципальных бюджетах не хватает. Кроме того, ликвидации ветхих построек иногда мешает то, что жильцы, получившие новые квартиры, не снимаются с регистрационного учета из аварийных зданий», - говорится в сообщении ОНФ.

Эксперты ОНФ выразили уверенность в том, что ускорить решение проблемы заброшенных зданий можно, если установить единый для всех регионов срок, в течение которого власти должны будут снести расселенный дом.

Общественники считают, что ветшающие и разрушенные здания обезображивают вид населенных пунктов и формируют неблагоприятную среду, что противоречит поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, который в «майском указе» поставил цель кардинально повысить комфортность городской среды.