История с недопуском журналиста телеканала «ТОЛК» на конференцию по выборам ректора Алтайского государственного университета может перейти из плоскости скандала в сферу уголовного делопроизводства. Дело в том, что прокуратура установила – отказ представителю СМИ в освещении проведения данного мероприятия является незаконным и противоречит нормам действующего законодательства.
В распоряжении редакции «Полисибру» имеется ответ прокурора Железнодорожного района Барнаула Андрея Соколовского на обращение по вопросу воспрепятствования деятельности журналиста.
Сенсации не произошло
Надзорное ведомство установило, что представитель редакции «ТОЛК» Анастасия Дараган не имела возможности получить аккредитацию на конференцию по выборам ректора ввиду нарушений, допущенных самим университетом.
Дело в том, что правила аккредитации СМИ при работе с АлтГУ были утверждены приказом врио ректора только 3 июня 2019 года. При этом, исходя из этих правил, заявка на аккредитацию подается в письменном виде не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения планового мероприятия. То есть получается удивительная и абсурдная ситуация – журналисты должны были аккредитоваться не позднее 31 мая 2019, хотя сами правила аккредитации были приняты 3 июня!
«Кроме того, в нарушение ст. 29 Закона об образовании Учреждением вышеназванные Правила аккредитации размещены на официальном сайте образовательного учреждения лишь 21.06.2019, то есть спустя неделю после проведения конференции по выборам ректора университета», - подчеркивают в прокуратуре.
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Исходя из этого в правоохранительном ведомстве делают логичный вывод: «Отказ корреспонденты телеканала «ТОЛК» в освещении проведения конференции по выборам ректора университета по причине отсутствия аккредитации является незаконным и противоречит законодательству о средствах массовой информации».
По результатам проверки со стороны прокуратуры в адрес вуза было внесено представление.
Более того, в части привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов копия обращения и материалы проверки направлены в следственный отдел по Железнодорожному району регионального СУСКа.
О результатах теперь уже доследственной проверки в прокуратуре обещают проинформировать дополнительно.
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Ранее «Политсибру» сообщал, что редакция телеканала «ТОЛК» заранее направила уведомление в АлтГУ с просьбой об аккредитации. Однако никакой реакции в ответ не последовало.
А когда журналист прибыла на конференцию в вуз, представителю редакции было заявлено, что "сомневаются в регистрации СМИ". После этого на место прибыли сотрудники полиции, чтобы разобраться, имеют ли право журналисты участвовать в освещении такого события.
По итогам же конференции по выборам ректора большая часть делегатов проголосовала за врио руководителя вуза Сергея Бочарова. Он получил 133 голоса из 217 возможных.
Выборы ориентировочно пройдут в первой половине июня