Скандальные выборы ректора АлтГУ могут стать уголовной историей

Новости 05.08.2019 16:10 1969

История с недопуском журналиста телеканала «ТОЛК» на конференцию по выборам ректора Алтайского государственного университета может перейти из плоскости скандала в сферу уголовного делопроизводства. Дело в том, что прокуратура установила – отказ представителю СМИ в освещении проведения данного мероприятия является незаконным и противоречит нормам действующего законодательства.

В распоряжении редакции «Полисибру» имеется ответ прокурора Железнодорожного района Барнаула Андрея Соколовского на обращение по вопросу воспрепятствования деятельности журналиста.

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Надзорное ведомство установило, что представитель редакции «ТОЛК» Анастасия Дараган не имела возможности получить аккредитацию на конференцию по выборам ректора ввиду нарушений, допущенных самим университетом.

Дело в том, что правила аккредитации СМИ при работе с АлтГУ были утверждены приказом врио ректора только 3 июня 2019 года. При этом, исходя из этих правил, заявка на аккредитацию подается в письменном виде не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения планового мероприятия. То есть получается удивительная и абсурдная ситуация – журналисты должны были аккредитоваться не позднее 31 мая 2019, хотя сами правила аккредитации были приняты 3 июня!

«Кроме того, в нарушение ст. 29 Закона об образовании Учреждением вышеназванные Правила аккредитации размещены на официальном сайте образовательного учреждения лишь 21.06.2019, то есть спустя неделю после проведения конференции по выборам ректора университета», - подчеркивают в прокуратуре.

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Исходя из этого в правоохранительном ведомстве делают логичный вывод: «Отказ корреспонденты телеканала «ТОЛК» в освещении проведения конференции по выборам ректора университета по причине отсутствия аккредитации является незаконным и противоречит законодательству о средствах массовой информации».

По результатам проверки со стороны прокуратуры в адрес вуза было внесено представление.

Более того, в части привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов копия обращения и материалы проверки направлены в следственный отдел по Железнодорожному району регионального СУСКа.

О результатах теперь уже доследственной проверки в прокуратуре обещают проинформировать дополнительно.

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Ранее «Политсибру» сообщал, что редакция телеканала «ТОЛК» заранее направила уведомление в АлтГУ с просьбой об аккредитации. Однако никакой реакции в ответ не последовало.

А когда журналист прибыла на конференцию в вуз, представителю редакции было заявлено, что "сомневаются в регистрации СМИ". После этого на место прибыли сотрудники полиции, чтобы разобраться, имеют ли право журналисты участвовать в освещении такого события.

По итогам же конференции по выборам ректора большая часть делегатов проголосовала за врио руководителя вуза Сергея Бочарова. Он получил 133 голоса из 217 возможных.