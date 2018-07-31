Работники Центра медицины катастроф пожаловались Хорохордину на своего руководителя

Новости 05.08.2019 17:40 313

Около 80 сотрудников Центра медицины катастроф Республики Алтай направили официальное обращение на имя врио главы региона Олега Хорохордина и прокурора Николая Мылицына с просьбой об отстранении руководителя учреждения Сергея Земцова от занимаемой должности. Об этом пишет портал НГА.

В документе обращения приведены ряд фактов, которые привели к сложившейся нездоровой обстановке в коллективе. По мнению обратившихся, это связано с «не соблюдением норм этики и морали» Земцовым. Кроме того, по данным обращения, он постоянно кричит, угрожает и оскорбляет сотрудников.

В июне сотрудники провели общее собрание коллектива, где факты недостойного поведения были занесены в протокол, а руководителю выразили недоверие.

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После собрания, 14 июня, коллектив Центра обратился в региональное министерство здравоохранения, которое провело лишь формальную проверку. В итоге руководитель Центра оставил формат своего общения с работниками без изменений.

Это привело к тому, что медики были вынуждены увольняться и менять место работы.

«Из-за недостаточного укомплектования кадров количество отработанных часов за смену превышает установленные нормы, что, в свою очередь, отражается на качестве обслуживания населения, — говорится в обращении. – В ежегодные отпуска не отпускают, так как некому работать. Бывают случаи, когда в бригаде скорой медицинской помощи вместо двух сотрудников работает только один, который вместо оплаты за переработку получает доплату в размере 30% от оклада, при этом дополнительные соглашения к трудовым договорам не заключаются, что противоречит нормам как трудового законодательства, так и п. 7 Правил организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, утвержденных приказом Минздрава России 20 июля 2013 года».

Из нарушений, о которых рассказывают работники, приводится пример несоблюдения коллективного договора. Отсутствует выдача спецодежды, смывающих и обезвреживающих средств. Несмотря на заключенные договора с СТО, машины ремонтируют и моют сами работники.

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Также есть проблемы с режимом работы и выдачей зарплаты, которая формируется на основе утвержденного директором штатного расписания за счет средств, поступающих в установленном порядке из республиканского бюджета на обеспечение государственного задания, средств системы обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

«С каждым годом ФОТ все больше, а зарплаты основных сотрудников остались на прежнем уровне. Получается, что в данном учреждении работают только сотрудники административного персонала, которые получают надбавки в виде премий и персональных коэффициентов», - говорится в тексте обращения.

Работники жалуются, что им приходится терпеть Сергея Земцова уже несколько лет, потому что в городе очень сложно найти хорошо оплачиваемую работу.

«Мы хотим адекватного руководителя, который будет думать не только том, чтобы заработать как можно больше денег для себя, но и о вверенном ему коллективе, от работы которого зависит жизнь и здоровье граждан», - говорит медперсонал Центра.

Сергей Земцов возглавляет Центр с 2015 года.