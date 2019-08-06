Проспект Ленина наконец-то «поехал»: «Росводоканал Барнаул» завершил перекладку коллектора

Новости 05.08.2019 16:50 242

4 августа водоканал завершил работы по замене участка коллектора на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ленина. В настоящее время открыто движение для всех видов транспорта.

Первоначально перекладка сети была запланирована на более поздние сроки, но для синхронизации с капитальным ремонтом проспекта Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы были выполнены раньше.

Замена участка коллектора протяженностью 100 метров велась открытым способом – с устройством котлована, так как этот участок «насыщен» коммуникациями: телефонными кабелями, ливневой канализацией, теплотрассой, и было важно не повредить их. Одновременно необходимо было уложиться в отведенные сроки, чтобы не доставлять горожанам неудобств из-за перекрытой магистрали.

Работы были завершены точно по графику. В настоящее время специалисты и техника переброшены на пересечение улицы Чкалова и проспекта Комсомольского, где предстоит заменить еще 30 метров коллектора. Здесь работы планируется закончить 18 августа, после чего движение автотранспорта будет возобновлено.