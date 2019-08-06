В Бийске на отремонтированном участке провалился асфальт после дождя

Новости 05.08.2019 17:15 168

В Бийске на отремонтированном перекрестке появилась дыра на проезжей части. «Аномалия» образовалась из-за прошедшего обильного дождя. На место быстро прибыли рабочие и занялись устранением проблемы.

5 августа, после ночного дождя, на участке многострадального перекрестка водители обнаружили провалившейся асфальт. Яма посреди дороги появилась прямо у светофора, на съезде во дворы на улице 232-й Стрелковой Дивизии, передает «Бийский рабочий». Поверхность асфальта вокруг нее тоже несколько вздулась и пошла волнами, так что кажется и это покрытие вот-вот обвалится.

Специалисты выясняют, какой именно участок дороги поврежден, скорее всего, разрушающейся асфальт находится на гарантии и восстанавливать его должен будет подрядчик. Причиной случившегося пока считают прошедший дождь, размывший дорогу. Устранить обвал обещают в ближайшее время. Сейчас на участке работают аварийные службы, территорию огородили. Однако, рядом с ней появился еще один небольшой провал, которого утром не было.

Напомним, проблемы на перекрестке улиц Советской и Стахановской стали возникать еще в 2014 году после наводнения, с чем поначалу и связывали регулярное проседание асфальта на перекрестке.

Было предположение, что грунтовые воды, уровень которых был высок как никогда в предыдущие годы, размыл почву. Но многочисленные подсыпания ПГС проблему не решили. Позже оказалось, что причина - в нестабильности участка, где пролегают трубы ливневой канализации, проведенные тут после капремонта дорог на улицах Стахановской и Машиностроителей. Именно просачивающаяся вода постоянно приводила к промыву.

Проблему на этом участке устраняли долгое время. Долгожданный асфальт здесь положили только осенью 2018 года. Но вот, не прошло и года, как проблемы вернулись. Остается надеяться, что дорогу действительно размыли дожди, и все, проделанные за несколько лет работы были выполнены не зря.