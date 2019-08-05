Штормовое предупреждение, объявленное из-за аномально жаркой погоды, продлили в Алтайском крае до 8 августа, сообщили в региональном Гидрометцентре.
«В Алтайском крае в период с 5 по 8 августа сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 градусов и выше», - информируют синоптики.
Также в региональном ЦГМС добавляют, что с 6 по 9 августа местами в западных районах сохранится высокая пожароопасность, а местами – чрезвычайная пожароопасность.
Порывы ветра 5 августа в регионе будут достигать 23 метров в секунду
Что касается осадков, то из прогноза следует, что до в ближайшие трое суток дождливым, и то местами, ожидается только вторник.
Напомним, что на прошлой неделе в Алтайском крае установился аномально жаркая погода. Минувшей ночью на регион обрушился шквалистый ветер, грозы и град. Однако в целом на температурный фон это не повлияло.
По данным синоптиков, температуры воздуха повысятся уже 30 июля