Студенты военной кафедры АлтГТУ завершили обучение

Новости 05.08.2019 18:15 159

Торжественное мероприятие по случаю завершения обучения на военной кафедре АлтГТУ по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса состоялось на площади Советов 3 августа.

Отметим, нынешние курсанты стали последними выпускниками венной кафедры, так как с сентября кафедра начнет обучение в статусе военного учебного центра АлтГТУ.

Андрей Марков, ректор АлтГТУ поздравил студентов с окончанием военно-учебных сборов, выразив благодарности офицерам военной кафедры и воинских частей за высокий уровень подготовки студентов.

Учебные сборы студенты проходят в воинских частях Топчихи и Алейска. Именно там они на практике отрабатывают полученные теоретические знания.

Военные специальности студенты получают за время обучения в Алтайском государственном техническом университете. На военной кафедре ведется обучение по программам подготовки офицеров запаса (танкисты и автомобилисты) и сержантов запаса (танкисты) и рядовых запаса (повара). Подготовка офицеров длится 2,5 года, солдат и сержантов – полтора года.

В этом году по этим направлениям успешно завершили обучение более 300 студентов. Дипломы об окончании АлтГТУ они уже получили, а прощание со знаменем стало последним событием в университетской жизни ребят. Вчерашним студентам будет присвоено воинское звание «лейтенант», «сержант» или «рядовой» с последующим зачислением в запас. Всем им будут выданы военные билеты.

В торжественном параде приняли участие курсанты военной кафедры, ректорат АлтГТУ, представители городской администрации, друзья и родители выпускников. Особо отличившимся за время учебы вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Группа специально подготовленных курсантов «Вымпел» продемонстрировала свое мастерство в ведении боевого рукопашного боя, владении огнестрельным оружием и командным построением. В финале курсанты исполнили гимн военной кафедре.

Добавим, военная кафедра АлтГТУ является одной из старейших в Сибири. Первый выпуск офицеров запаса из числа студентов-политехников прошел осенью 1945 года.