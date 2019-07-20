Россияне стали меньше брать ипотеку из-за роста процентной ставки

Новости 05.08.2019 19:45 243

Центральный банк России подвел итоги первого полугодия 2019 года на ипотечном рынке и выявил снижение количества выданных кредитов и ипотеки. Об этом пишет портал «Недвижимость Алтая».

Снижение зафиксировано впервые за четыре года. Статистика показала, что за первое полугодие 2019 года российские банки выдали на 13% меньше кредитов, чем за аналогичный период 2018 года. Однако, общая сумма которую банки выдали, снизилась не настолько сильно – всего на 3,5%. В целом по России было выдано 1,26 трлн рублей кредитов.

Также ЦБ отмечает, что падение спроса на ипотеку связано с ростом процентных ставок по кредитам в конце 2018 года. Тогда кредит можно было получить под 9-10%. В начале текущего года, ставки начали расти и кредиты выдавались уже под 11-12%.

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Кроме того за это время и изменились требования к первоначальному взносу, что так же отразилось на возможностях граждан. Для получения ипотеки заемщик обязан иметь 20% от стоимости квартиры, в противном случае кредит будет выдан по повышенной ставке. Ситуацию усугубляет наличие у потенциальных заемщиков нескольких займов, что также отражается на возможности получить ипотеку.

Эксперты ЦБ прогнозируют изменение политики кредитных организаций в пользу стимулирования спроса на ипотечные продукты.

Напомним, что ранее Центробанк вернул ключевую ставку на уровень 7,25%, что является минимальным значением с 2015 года.