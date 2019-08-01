Могилу жертв политических репрессий обнаружили в Рубцовске

Новости 05.08.2019 15:10 326

В окрестностях Рубцовска было обнаружено место массового захоронения жертв политических репрессий периода 1928-1931 годов и 1936-1938 годов. Об этом сообщает местный портал «ВРубцовске.ру».

По последним данным, примерное количество захороненных насчитывает до 180 человек.

Поисками захоронения занимался Сергей Колчин. Они начались еще два года назад, а возможность обнаружить захоронение удалось только весной текущего года.

«Два года назад, ко мне обратились жители Санкт-Петербурга, с просьбой найти место захоронения их родственника-священника расстрелянного в Рубцовске. Вот и пришлось помогать, - пояснил журналисту портала "вРубцовске.ру" Сергей Колчин.- Опрашивал старых жителей города Рубцовска, пенсионеров ЧК/ОГПУ/МГБ/КГБ и их родственников. Так вышел на место. Для 100% достоверности необходимо вскрытие. Пока ищем юридическое обоснование».

Сейчас Колчин надеется отыскать родственников репрессированных, которые бы в дальнейшем могли бы посетить место захоронения с целью его последующего благоустройства.

Уже сейчас установлен список растерянных в 1928-1931 годах. В списке числится 81 человек. Работа по установлению личности остальных расстрелянных ведется в настоящее время.